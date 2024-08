Idoso cai em morraria e resgate dura 8h em Aquidauana

Divulgação

Um idoso de 66 anos ficou ferido após cair em uma área de morraria em Aquidauana. O resgate atravessou a noite de ontem (6) e a madrugada desta quarta-feira (7).



Conforme o Corpo de Bombeiros, na noite de ontem (6), por volta das 20h40, o Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender a uma ocorrência de queda acidental em uma região de difícil acesso no Pantanal. O incidente ocorreu na Fazenda Jaraguá, situada a aproximadamente 130 km da Rodovia BR-419.



Ao chegarem à fazenda, os bombeiros foram informados de que a vítima, um idoso de 66 anos havia caído em uma área de morraria, onde veículos não podiam acessar.



A equipe, acompanhada por um funcionário da fazenda familiarizado com o local, se dirigiu a uma região de mata fechada e encontrou a vítima sendo transportada por um grupo de pessoas em uma maca improvisada.



O homem estava consciente e orientado, mas apresentava palidez e pele fria. Ele relatou dor no membro inferior direito, especificamente na articulação entre o fêmur e o quadril, com sinais de deformidade, possivelmente uma luxação com fratura.



Após realizar uma avaliação primária e secundária, a equipe de bombeiros imobilizou a vítima de forma adequada e iniciou o transporte, que se estendeu por cerca de 3 km até o veículo da fazenda.



Na caminhonete, o homem foi levado até a sede da fazenda e, posteriormente, transferido para a viatura de resgate dos bombeiros. Ele foi então transportado para o Pronto Socorro, onde recebeu atendimento médico. A ocorrência, que começou às 20h42, foi finalizada às 04h30 do dia 7 de agosto.