Idoso de 64 anos é atacado por enxame de abelhas em Aquidauana

Divulgação

Um idoso de 64 anos foi atacado por um enxame de abelhas, na tarde de ontem (4), na MS-450 (Estrada Parque), em frente à Estância Bruninho, em Aquidauana.



Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, os militares encontraram a vítima caída ao solo em posição dorsal. O homem estava consciente e orientado, mas apresentava sinais preocupantes, incluindo sudorese intensa, episódios de vômitos e taquicardia. Segundo informações obtidas no local, a vítima havia sido atacada por um enxame de abelhas enquanto trabalhava em uma chácara da região.

Após o ataque, o homem foi colocado em um veículo Gol, e a pessoa que o acompanhava parou no local do acidente para buscar ajuda.



A equipe do Corpo de Bombeiros realizou uma avaliação dos sinais vitais da vítima e procedeu com a imobilização necessária antes de transportá-lo ao Pronto Socorro. No hospital, o homem recebeu atendimento médico para tratar os efeitos do ataque.



A situação do homem está sendo acompanhada de perto pelos profissionais de saúde, enquanto o Corpo de Bombeiros continua a prestar suporte em situações similares na região.



O incidente ressalta a importância de precauções adequadas ao lidar com a fauna local e a necessidade de ação rápida em casos de emergências envolvendo picadas de insetos.