Idoso de 81 anos cai em valeta de Ã¡gua em Aquidauana

João Éric, O Pantaneiro

Um homem, de 81 anos, ficou ferido após cair em uma valeta de água, na noite de ontem (9), na rua Duque de Caxias, em Aquidauana.

Conforme informações apuradas pela reportagem no local, o homem saiu da igreja e estava a caminho do carro, quando caiu na valeta de escoamento de água. No local não há iluminação.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para retirar o idoso da valeta.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro.

Moradores do entorno enfatizaram à reportagem que está não é a primeira queda e pedem uma medida da prefeitura, como a instalação de uma grade.

Veja mais fotos: