Idoso de 86 anos é socorrido após crise respiratória em Aquidauana

A ocorrência foi registrada em um imóvel situado na Rua Guia Lopes da Laguna.
Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação
Um idoso de 86 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na manhã de terça-feira (13), após apresentar um quadro de insuficiência respiratória em uma residência localizada em Aquidauana. A corporação foi acionada via CIOPS para atender a emergência clínica.
De acordo com informações repassadas pelos bombeiros, a ocorrência foi registrada em um imóvel situado na Rua Guia Lopes da Laguna. No local, a guarnição encontrou o idoso consciente, sentado em uma cadeira de rodas, na varanda da residência, apresentando dificuldade para respirar e edema nos membros inferiores.
A acompanhante relatou que o idoso já havia apresentado esforço respiratório no dia anterior, ocasião em que passou por atendimento médico, sendo orientado a procurar uma unidade de saúde. Ela informou ainda que o paciente havia sido internado recentemente.
Após a realização da avaliação e dos procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da médica responsável
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Atenção
Terça-feira será de chuva e trovoadas em Aquidauana
Bombeiros de Aquidauana enfrenta instabilidade em linhas telefônicas de emergência
Aquidauana realiza reunião sobre planejamento do orçamento de 2026
Carreira
Os selecionados terão a chance de acompanhar de perto o funcionamento da empresa, participar de projetos reais e desenvolver habilidades técnicas
Trânsito
Entre os pontos abordados, destacaram-se a intensificação de ações de fiscalização, o reforço de campanhas educativas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS