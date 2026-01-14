Acessibilidade

14 de Janeiro de 2026 • 15:00

Bombeiros

Idoso de 86 anos é socorrido após crise respiratória em Aquidauana

A ocorrência foi registrada em um imóvel situado na Rua Guia Lopes da Laguna.

Da redação

Publicado em 14/01/2026 às 09:24

Atualizado em 14/01/2026 às 10:05

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um idoso de 86 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na manhã de terça-feira (13), após apresentar um quadro de insuficiência respiratória em uma residência localizada em Aquidauana. A corporação foi acionada via CIOPS para atender a emergência clínica.

De acordo com informações repassadas pelos bombeiros, a ocorrência foi registrada em um imóvel situado na Rua Guia Lopes da Laguna. No local, a guarnição encontrou o idoso consciente, sentado em uma cadeira de rodas, na varanda da residência, apresentando dificuldade para respirar e edema nos membros inferiores.

A acompanhante relatou que o idoso já havia apresentado esforço respiratório no dia anterior, ocasião em que passou por atendimento médico, sendo orientado a procurar uma unidade de saúde. Ela informou ainda que o paciente havia sido internado recentemente.

Após a realização da avaliação e dos procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da médica responsável

