Idoso de 86 anos é socorrido após crise respiratória em Aquidauana

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um idoso de 86 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul na manhã de terça-feira (13), após apresentar um quadro de insuficiência respiratória em uma residência localizada em Aquidauana. A corporação foi acionada via CIOPS para atender a emergência clínica.



De acordo com informações repassadas pelos bombeiros, a ocorrência foi registrada em um imóvel situado na Rua Guia Lopes da Laguna. No local, a guarnição encontrou o idoso consciente, sentado em uma cadeira de rodas, na varanda da residência, apresentando dificuldade para respirar e edema nos membros inferiores.



A acompanhante relatou que o idoso já havia apresentado esforço respiratório no dia anterior, ocasião em que passou por atendimento médico, sendo orientado a procurar uma unidade de saúde. Ela informou ainda que o paciente havia sido internado recentemente.



Após a realização da avaliação e dos procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da médica responsável

