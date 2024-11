Idoso de Aquidauana morre após ser picado por cobra

Santa Casa de Campo Grande / Divulgação

O aquidauanense Ermogênio Martins, de 62 anos, morreu na manhã de ontem (5), às 10h13, na Santa Casa de Campo Grande, após complicações de uma picada de cobra que levou à amputação do braço. Ele estava internado desde o dia 19 de outubro, depois de ser transferido de Aquidauana devido à gravidade de seu estado de saúde.



Segundo o portal Campo Grande News, o filho de Ermogênio relatou que o pai residia na zona rural de Aquidauana. No dia 18 de outubro, o idoso acordou com o braço inchado e sentindo muita dor. Ele foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Aquidauana, onde realizou exames de raio-x que não apontaram nenhuma fratura. Sem diagnóstico conclusivo, Ermogênio retornou para a fazenda.



No dia seguinte, com o braço ainda mais inchado, Ermogênio procurou novamente atendimento médico, desta vez no Hospital Regional Doutor Estácio Muniz. Após novos exames, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Ao chegar no hospital, os médicos constataram que o braço do idoso estava necrosado e suspeitaram de uma picada de cobra como a causa do inchaço e necrose. A equipe médica decidiu pela amputação do braço na tentativa de salvar a vida do paciente.



Apesar dos esforços médicos, Ermogênio não resistiu às complicações decorrentes da picada e faleceu. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte a esclarecer. A comunidade de Aquidauana lamenta a perda do idoso, conhecido na região rural onde residia.