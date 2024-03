Idoso denuncia furto de eletrodomésticos e comida em Aquidauana

Divulgação

Um idoso de 71 anos teve a casa furtada na última segunda-feira (18), no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.



Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, o bandido tirou uma tábua da lateral da residência e conseguiu entrar no imóvel.



O suspeito levou aparelhos eletrodomésticos e praticamente toda a comida existente na casa. Toda a ação foi flagrada por um vizinho que, inclusive identificou o ladrão, que também é morador do bairro.



O idoso então procurou a delegacia, delatou o suspeito e registrou a ocorrência como furto.