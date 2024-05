Idoso denuncia furto de aparelho de som no bairro Alto em Aquidauana

Divulgação

Um idoso de 61 anos procurou a polícia para denunciar o furto de um aparelho de som, no último sábado (11), no Bairro Alto, em Aquidauana.



Segundo o registro da polícia, a vítima relatou que saiu para trabalhar às 7h e ao retornar por volta das 11h verificou com o aparelho de som não estava mais na casa.



O que causou estranheza na vítima é que, não havia sinais de arrombamento na porta e o cadeado estava destrancado.



Um vizinho relatou que viu uma mulher pulando o muro. Conforme a vítima, a suspeita teria lavado roupas em sua residência dias antes do crime.



A ocorrência foi registrada como furto da delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.