Idoso é encontrado morto após vizinhos sentirem mau cheiro

A testemunha informou que os vizinhos da casa passaram a estranhar o fedor na redondeza e passaram a procurar por animais mortos, mas não encontraram nada.

Foi aí que resolveram chamar o vizinho idoso, mas sem sucesso, resolveram entrar na casa para verificar. Lá, as testemunhas encontraram o idoso caído no banheiro com a mão no peito. Ele já estava em avançado estado de decomposição.

Não há indicativos da causa morte, mas o provável é que ele tenha enfartado, já que estava com a mão no peito no chão.

O idoso era conhecido na região e trabalhava na venda de picolés na rodoviária de Aquidauana.