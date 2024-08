Idoso é espancado com galho e tem bike elétrica roubada em Aquidauana

Pedaço de galho que ladrão usou para ferir idoso / Divulgação

Idoso, de 72 anos, ficou ferido após ser espancado com um pedaço de galho por um jovem de 18 anos, conhecido da vítima e teve a bicicleta elétrica roubada. O crime ocorreu na terça-feira (30).



O idoso relatou à polícia que estava em sua residência quando o jovem bateu palmas e pediu um copo de água. Ao retornar com o copo, o rapaz pediu um cigarro e, após não ser atendido, quebrou o portão da residência, agrediu a vítima com um pedaço de tronco de árvore na região das costelas e do cotovelo, ambos do lado esquerdo, causando lesões, e roubou a bicicleta elétrica marca Duos, de cor preta, com uma caixa plástica da mesma cor.



Após o ocorrido, o idoso saiu de sua residência e pediu ajuda em um bar próximo, onde algumas pessoas relataram ter visto o suspeito saindo do local com a bicicleta elétrica e vestindo camiseta preta.



A Polícia Militar foi acionada e imediatamente, as duas equipes iniciaram diligências para localizar o ladrão, que foi encontrado em um imóvel abandonado na Rua Janjão Trindade, próximo ao número 1497, em frente ao L 02, acompanhado da bike.



Foi dada voz de prisão, e foi necessário o uso de algemas para garantir a integridade física do suspeito e das equipes, pois ele procurava meio de fuga.



Devido aos ferimentos, o idoso foi encaminhado ao Pronto-Socorro por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana e, posteriormente, apresentado nesta Unidade Policial pela equipe Policial Militar, de forma solícita.