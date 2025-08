Idoso é ferido durante roubo em residência no Bairro Nova Aquidauana

Polícia Civil de Aquidauana / PCMS

Um idoso de 81 anos foi ferido durante um roubo ocorrido na madrugada desta terça-feira (5), no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana (MS). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atacada dentro de casa por um casal que arrombou a porta do imóvel, exigindo dinheiro e o aparelho celular.



O crime foi descoberto após vizinhos ouvirem barulhos e gritos de socorro e acionarem a polícia. No local, os policiais encontraram a vítima com um corte na mão esquerda, causado ao tentar se defender de um golpe de faca. O idoso relatou que estava dormindo quando ouviu barulhos e, ao verificar, encontrou um casal já dentro da residência. Após exigirem dinheiro e o celular, um dos autores tentou desferir um golpe na região abdominal da vítima, que segurou a lâmina da faca com a mão. Após a agressão, os autores fugiram do local, levando cerca de R$ 200 em dinheiro e um celular.



A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana, onde recebeu atendimento médico e passou por sutura.



Logo após o registro da ocorrência, investigadores da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil iniciaram diligências e conseguiram identificar e localizar os suspeitos: uma mulher de 20 anos e um homem de 37. Ambos confessaram participação no crime.



De acordo com o depoimento da mulher, ela já havia estado anteriormente na casa da vítima e, no dia do crime, iniciou um novo contato com o idoso, momento em que o comparsa entrou no imóvel e realizou o roubo mediante ameaça e violência. Após a ação, o celular foi vendido por R$ 50 na residência de uma terceira pessoa, que está sendo investigada por receptação.



A dupla foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. As investigações seguem para localizar o objeto roubado e identificar todos os envolvidos.

