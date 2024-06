Idoso é flagrado desmaiado de bêbado em carro

Ilustrativa

Idoso, de 74 anos, estava tão bêbado que parou o carro que dirigia em via pública e dormiu. Populares acionaram a PM (Polícia Militar) para averiguar o caso, ocorrido ontem (6), em Aquidauana.

Segundo boletim de ocorrência, populares que passavam pela via relataram que um senhor estava desmaiado dentro do veiculo VW Gol. A polícia chegou no local e encontrou o homem em visível estado de embriaguez alcoólica.

Perguntado se havia ingerido bebida alcoólica, ele disse ter bebido cachaça, porém não recorda o horário e que estava conduzindo o veículo em direção a sua residência.

O idoso estava com a fala alterada, dispersivo, olhos vermelhos, dificuldade no equilíbrio, vestes desalinhadas e odor etílico.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana com o apoio da guarnição RP-1, sem a necessidade do uso de algemas.