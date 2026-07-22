Idoso tem suspeita de traumatismo craniano após colisão em Aquidauana

Acidente ocorreu na Rua Cláudio Fernandes Stella / Divulgação

Um ciclista, de 84 anos, apresentou suspeita de traumatismo craniano após se envolver em colisão com uma motocicleta, na manhã desta terça-feira (21), na Rua Cláudio Fernandes Stella, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.

De acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), uma equipe foi acionada por volta das 10h35 para prestar atendimento à vítima.

No local, os socorristas encontraram o idoso caído na via. Após a avaliação inicial, a equipe verificou suspeita de TCE (traumatismo cranioencefálico) moderado, ferimento na região do crânio, edema na face, escoriações e dores na região das costelas.

A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar, com imobilização da coluna cervical, monitoramento dos sinais vitais, estabilização clínica e demais procedimentos previstos nos protocolos de atendimento ao trauma. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana.

A condutora da motocicleta Honda/Biz, que recusou atendimento médico, informou aos socorristas que o ciclista teria atravessado a via repentinamente em uma esquina, sem observar o tráfego de veículos, momento em que ocorreu a colisão.