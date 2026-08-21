Idoso é transferido para Santa Casa após grave acidente em Aquidauana

Vítima ficou gravemente ferida após perder o controle do carro e se chocar contra um muro; transferência foi em vaga zero
Grave acidente ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira / Você Repórter/O Pantaneiro
Um idoso de 82 anos, que ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito em Aquidauana, precisou ser transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande. Ele havia sido encaminhado, inicialmente, ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde recebeu os primeiros atendimentos.
Conforme já noticiado pelo site O Pantaneiro, o acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (20), por volta das 11h, na Rua Giovani Toscano de Brito, no trecho entre as ruas Estevão Alves Corrêa e Pandiá Calógeras. O motorista perdeu o controle do carro e bateu contra o muro de um terreno.
Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o resgate da vítima, que estava consciente no momento do atendimento inicial. O idoso apresentava ferimentos no rosto e outras escoriações.
As circunstâncias que provocaram a perda de controle do veículo ainda não foram esclarecidas. Uma das informações levantadas inicialmente foi a possibilidade de o motorista ter sofrido um mal súbito. O veículo ficou com a parte dianteira bastante danificada, assim como o muro do terreno avariado também dava uma dimensão da força da batida.
A PM (Polícia Militar) acompanhou a ocorrência e preservou o local até a chegada da Perícia. As imagens do acidente foram encaminhadas por um leitor ao O Pantaneiro por meio do canal Você Repórter.
Acidente mobilizou Corpo de Bombeiros e equipes das polícias Militar e Civil - Você Repórter/O Pantaneiro
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