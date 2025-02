Idoso fica em estado grave ao ser atropelado por carro na BR-419

Divulgação, SAMU

Um idoso de 81 anos, que estava a serviço, conduzindo um cavalo pela BR-419, estrada do Taboco, a 16km de Aquidauana, foi atropelado e está em estado grave. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (5).

Segundo informações apuradas pela reportagem de O Pantaneiro, por volta das 8h o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para socorrer o homem.

Ele conduzia um cavalo a serviço, quando foi surpreendido por um veículo Fiat Strada ao atravessar a rodovia.

Os socorristas do SAMU encontraram o idoso desorientado e agitado, com um ferimento na cabeça e suspeita de Traumatismo Craniano.



Após estabilização da vítima, a mesma foi encaminhada pela equipe do SAMU até Pronto Socorro do Hospital Regional de Aquidauana onde ficou aos cuidados da equipe médica local.

A PRF foi acionada para providências cabíveis. Não foi informado se o motorista do veículo prestou socorro.