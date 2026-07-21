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Bairro Cidade Nova

Idoso fica gravemente ferido após ataque de cachorro em Aquidauana

Homem de 65 anos teve múltiplas lesões na face; ocorrência mobilizou equipe do Samu durante a madrugada

Redação O Pantaneiro

Publicado em 21/07/2026 às 08:08

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Ataque de cachorro deixou idoso ferido durante a madrugada desta terça-feira / Divulgação

Um homem de 65 anos ficou gravemente ferido após ser atacado por um cachorro, da raça border collie, na madrugada desta terça-feira (21), no bairro Cidade Nova, em Aquidauana. A ocorrência mobilizou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A Central de Regulação recebeu o chamado por volta da 01h20, com pedido de atendimento em uma residência na Travessa Santa Genoveva.

No local, a equipe do Samu encontrou o homem consciente, mas com múltiplas lacerações na região da face provocadas por mordidas de cachorro, além de escoriações em outras partes do corpo decorrentes da agressão.

Após a avaliação inicial, os profissionais realizaram os procedimentos de atendimento preliminar, com controle das lesões, curativos e estabilização da vítima. Em seguida, o paciente foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz para avaliação médica especializada, realização de exames e continuidade do tratamento.

Segundo o Samu, ataques de animais podem causar ferimentos graves, além de aumentar o risco de infecções e outras complicações. Por isso, é fundamental que vítimas desse tipo de ocorrência procurem atendimento médico imediato para avaliação da necessidade de vacinação antirrábica, profilaxia contra o tétano e demais cuidados específicos.

O serviço também reforçou a importância da guarda responsável de animais domésticos e da adoção de medidas preventivas para evitar acidentes.

A reportagem de O Pantaneiro ainda apura as circunstâncias do ataque e atualizará esta matéria assim que novos detalhes forem oficialmente confirmados.

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