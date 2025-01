Idoso fica preso em árvore ao tentar fazer poda em Aquidauana

Corpo de Bombeiros, Divulgação

Um idoso de 70 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana na manhã de ontem (22), depois de ficar preso em uma árvore de três metros, quando tentou podar alguns galhos.



Conforme informações dos bombeiros, o idoso ficou preso na copa de uma árvore a 3 metros de altura, ao tentar realizar a poda de galhos.



Quando ao cortar vários galhos sem o devido direcionamento, os troncos vieram a sobrepor um sobre o outro, rodaram e prensaram o pé direito do homem contra o tronco da árvore, o que fez com que ele ficasse preso.



Os bombeiros usaram técnicas de salvamento em altura, abordou a vítima e prestou os primeiros socorros, vestiu o triângulo de resgate e montou uma via de descenso.



Depois, foi realizado os cortes dos troncos da árvore que estavam retendo o pé da vítima, liberando-o.



O idoso estava consciente, orientado, apresentando dores no membro inferior direito, foi imobilizado e transportado ao Pronto Socorro de Aquidauana.