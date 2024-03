Idoso perde controle da moto e sofre queda em Anastácio

Divulgação

Um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (14) mobilizou uma equipe do SAMU por volta das 10h25min, na Rua 27 de Julho, próximo ao frigorífico em Anastácio.

De acordo com a equipe do SAMU, a vítima estava conduzindo sua motocicleta Titan quando perdeu o controle da moto e sofreu uma queda. No local, o motociclista, de 61 anos, apresentava uma luxação no ombro direito e escoriações pelo corpo.

Após receber os primeiros socorros e ser estabilizado conforme o protocolo de trauma, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica local.