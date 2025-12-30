Idoso sofre queda da própria altura e fica com ferimento na cabeça 

Caso aconteceu nesta terça-feira no Bairro Alto, em Aquidauana
Pronto Socorro de Aquidauana
Na tarde desta terça-feira (30) o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 de Aquidauana foi acionado para atender um acidente em uma residência no Bairro Alto em Aquidauana.
A guarnição deslocou com brevidade até local indicado. No interior da residência senhor caído ao solo. Segundo relatos, o mesmo faz tratamento de saúde e nesta tarde veio a sofrer uma vertigem vindo a cair ao solo batendo a cabeça onde ocasionou um ferimento.
A equipe então, realizou curativo no local da lesão para conter hemorragia e em seguida foi encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana onde ficou aos cuidados da equipe médica.
