Idoso sofre queda e é socorrido pelo Samu em Aquidauana

Acidente ocorreu no centro da cidade; vítima foi encaminhada ao hospital com ferimentos na cabeça
Local onde idoso caiu / João Éric, O Pantaneiro
Um idoso que não teve a idade divulgada, ficou ferido após sofrer uma queda na calçada em frente ao comércio localizado na rua Estevão Alves Corrêa, no centro de Aquidauana. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (15).
De acordo com informações obtidas pela reportagem de O Pantaneiro, o idoso estava sentado com sua esposa quando, ao se levantar, sentiu tonturas e perdeu o equilíbrio, resultando em uma queda abrupta.
O impacto foi suficiente para causar ferimentos na cabeça, o que motivou a chamada imediata ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
A equipe de socorristas chegou rapidamente ao local e prestou os primeiros atendimentos, estabilizando a vítima antes de transportá-la para o Pronto-Socorro (PS) de Aquidauana.
O estado de saúde do idoso não foi divulgado até o momento, mas a agilidade no atendimento foi fundamental para garantir a melhor assistência possível.
