Idoso tem celular furtado enquanto dormia dentro do quarto em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Um senhor de 61 anos, morador da Rua dos Ferroviários, em Aquidauana, teve seu celular Samsung Galaxy AOR5S furtado de sua casa por volta das 20h de terça-feira (15).

Ele dormia em sua cama, com o aparelho parcialmente sob o travesseiro, quando sentiu o travesseiro levantar. Ao despertar, viu um vulto e, ao acender a luz, percebeu que uma mulher desconhecida estava em seu quarto.

Ela era magra, morena, com cabelos crespos e possivelmente uma tatuagem no braço esquerdo. A mulher fugiu rapidamente com o celular, aproveitando que a porta da casa e o portão estavam apenas encostados.

O homem tentou persegui-la, mas ela não foi localizada.

Ele não a conhece e deseja reaver seu celular.

