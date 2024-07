Idoso tem cheque furtado em Aquidauana

Reprodução / Ilustrativa

Um homem de 65 anos registrou uma ocorrência de furto de cheques na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana na última segunda-feira, dia 8.

Conforme registro da ocorrência, o idoso relatou que teve quatro lâminas de cheque furtadas de dentro de seu veículo enquanto este estava estacionado na Vila Nova Aquidauana, em frente a uma conveniência.

O comunicante explicou que havia retirado as folhas de cheque do caixa eletrônico pouco antes do furto.

O idoso contou que acredita que foi furtado no momento que desceu do carro.

Sem ter suspeitos, o idoso procurou a Delegacia de Polícia para registrar o ocorrido e relatou também que já notificou o banco sobre o furto das lâminas de cheque. Ele não soube precisar o local exato onde os cheques foram retirados do veículo.

A Polícia Civil está investigando o caso e orienta a população a tomar precauções ao retirar e transportar documentos bancários.