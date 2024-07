Idoso tem joelho quebrado ao colidir em carro na rua Antônio Campelo

O Pantaneiro

Motociclista de 66 anos, ficou ferido após colisão com carro na rua Antônio Campelo, próximo ao Parque de Exposições, em Aquidauana, no fim da tarde de ontem (25).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima.

No local, a guarnição se deparou com o idoso caído no chão, com escoriações nos membros superiores e queixando de dor no membro inferior direito (acima do joelho), apresentava deformidade, com possível fratura.

Após realizar os exames primário e secundário, a guarnição prestou os primeiros socorros e o transportou até o Pronto Socorro para avaliação e tratamento hospitalar.

O condutor do carro de 28 anos, não sofreu ferimentos.