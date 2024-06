Idosos de Aquidauana participam do Dia da Pessoa 60+ na UFMS

Os vovôs e vovós do CCI (Centro de Convivência dos Idosos) participaram na terça-feira (11), do “Dia da Pessoa 60+”, promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus Aquidauana.

A ação é alusiva ao “Junho Prata”, mês instituído por Lei Estadual 5.215/2018 para reflexão sobre os cuidados e o acolhimento que a sociedade deve ter com a pessoa idosa. Essa ação teve a parceria da Prefeitura de Aquidauana, Defensoria Pública e Subsecretaria de Políticas Públicas de Mato Grosso do Sul.

A defensora pública Drª Janaina Sant’anna palestrou sobre “Direitos da Pessoas Idosa”, tendo como tópicos abordados vários direitos: à vida, à liberdade e ao respeito, à saúde, ao lazer, cultura, ao transporte e dentre outros.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), deu um novo visual aos idosos com corte de cabelo; e a equipe da ESF José Vória realizou avaliação antropométrica (verificação de Peso e Altura), aferição de pressão arterial, aferição de glicemia capilar e, também, aplicaram vacinas para atualização da caderneta de vacinação dos idosos.

Também esteve presente nesta ação “Dia da Pessoa 60+”, a Equipe Multidisciplinar da SESAU, que realizou orientações sobre prevenção de quedas em idosos com mais de 60 anos de idade, alongamentos e exercícios físicos de equilíbrio e coordenação motora.

A UFMS desenvolve diversas ações voltadas para o público idoso, através da Universidade Aberta à Pessoa Idosa, presente no campus de Aquidauana desde ano passado.

“Atualmente ofertamos 06 cursos para os idosos. E o Dia da Pessoa 60+ apresenta-se como uma oportunidade de reflexão e ação para a comunidade universitária e, também, para a comunidade externa. Agradeço em nome da UFMS a todos os parceiros”, explicou a diretora do campus de Aquidauana, Ana Graziela Lourenço Toledo.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana