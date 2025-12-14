Idosos do Asilo São Francisco se casam em cerimônia emocionante em Aquidauana

Um casamento repleto de emoção, ternura e significado marcou o último sábado (13) em Aquidauana. O Asilo São Francisco foi palco da união de Augusto, de 70 anos, e Iná, de 80 anos, dois internos da instituição que provaram que o amor pode florescer em qualquer fase da vida.

O casal se conheceu no próprio asilo e iniciou o namoro em setembro. A história avançou rapidamente, guiada pelo carinho e pela cumplicidade: em novembro, Augusto pediu Iná em casamento. Juntos, eles escolheram a data especial de 13 de dezembro de 2025 para oficializar a união.

A cerimônia religiosa foi realizada na Capela de São Francisco e celebrada pelo Padre Chico, tornando o momento ainda mais simbólico. Um dos pontos altos do casamento foi a presença de Dona Joana, de 100 anos, mãe da noiva, que acompanhou a cerimônia visivelmente emocionada, comovendo todos os presentes.

Na foto da esquerda os noivos após a troca das alianças e o beijo do sim. Na foto da direita, a noiva e sua mãe, de 100 anos.

A história do casal encantou amigos, parceiros e colaboradores, que se uniram para presentear os noivos com uma festa completa. O evento contou com decoração especial, docinhos, bolo, jantar e até o tradicional momento de jogar o buquê para as solteiras, arrancando sorrisos e aplausos dos convidados.

Participaram da celebração familiares dos noivos, amigos próximos e os demais idosos da instituição, que compartilharam juntos um dia inesquecível. O casamento de Augusto e Iná se tornou um verdadeiro exemplo de que o amor, o companheirismo e a alegria não têm prazo de validade — e podem surgir nos lugares mais inesperados, transformando vidas e inspirando a todos.



