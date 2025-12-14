Acessibilidade

15 de Dezembro de 2025 • 01:08

Buscar

Últimas notícias
X
Felicidade

Idosos do Asilo São Francisco se casam em cerimônia emocionante em Aquidauana

Casamento dos noivos que se conheceram no asilo aconteceu na capela do local e a mãe da noiva, com 100 anos, foi a daminha de honra.

Redação

Publicado em 14/12/2025 às 19:59

Atualizado em 14/12/2025 às 20:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um casamento repleto de emoção, ternura e significado marcou o último sábado (13) em Aquidauana. O Asilo São Francisco foi palco da união de Augusto, de 70 anos, e Iná, de 80 anos, dois internos da instituição que provaram que o amor pode florescer em qualquer fase da vida.

O casal se conheceu no próprio asilo e iniciou o namoro em setembro. A história avançou rapidamente, guiada pelo carinho e pela cumplicidade: em novembro, Augusto pediu Iná em casamento. Juntos, eles escolheram a data especial de 13 de dezembro de 2025 para oficializar a união.

A cerimônia religiosa foi realizada na Capela de São Francisco e celebrada pelo Padre Chico, tornando o momento ainda mais simbólico. Um dos pontos altos do casamento foi a presença de Dona Joana, de 100 anos, mãe da noiva, que acompanhou a cerimônia visivelmente emocionada, comovendo todos os presentes.

Na foto da esquerda os noivos após a troca das alianças e o beijo do sim. Na foto da direita, a noiva e sua mãe, de 100 anos.

A história do casal encantou amigos, parceiros e colaboradores, que se uniram para presentear os noivos com uma festa completa. O evento contou com decoração especial, docinhos, bolo, jantar e até o tradicional momento de jogar o buquê para as solteiras, arrancando sorrisos e aplausos dos convidados.

Participaram da celebração familiares dos noivos, amigos próximos e os demais idosos da instituição, que compartilharam juntos um dia inesquecível. O casamento de Augusto e Iná se tornou um verdadeiro exemplo de que o amor, o companheirismo e a alegria não têm prazo de validade — e podem surgir nos lugares mais inesperados, transformando vidas e inspirando a todos.


Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Desenvolvimento

Piraputanga terá sinal de telefonia após décadas de isolamento

Preocupação

Temporal atinge Aquidauana e provoca alagamentos

Integração

Juiz de Anastácio entrega equipamentos de treinamento ao Samu de Aquidauana

O coordenador do Samu, Héverton Bandeira Bastos, destacou a importância dos novos recursos para a qualidade do serviço

Educação

 Aquidauana investe R$ 3,2 milhões nas obras do novo CMEI no Bairro Alto

Publicidade

Trânsito

Colisão traseira entre carro e moto deixa mulher ferida no bairro Alto

ÚLTIMAS

Segurança

Prefeitura de Aquidauana lança campanha "Brinde à Vida: Zero Álcool no Volante"

Objetivo é alertar sobre riscos no trânsito durante festas de fim de ano

Tráfico

PRF apreende mais de 190 quilos de drogas em caminhão na BR-262

Em depoimento, o motorista afirmou que receberia um valor em dinheiro para transportar a carga de Corumbá até uma cidade do estado de São Paulo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo