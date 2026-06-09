Idosos do Asilo São Francisco vivem momentos especiais no Encontro de Relíquias de Aquidauana

Para muitos dos idosos, a visita representou uma oportunidade de reviver lembranças ligadas aos veículos que fizeram parte de suas juventudes / Maria Eduarda

Em uma edição histórica, o 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana foi marcado por momentos de emoção, convivência e valorização da história. Entre os visitantes que prestigiaram a programação no último sábado (06), os idosos do Asilo São Francisco chamaram a atenção pela alegria e entusiasmo ao acompanhar as atrações do evento, que reuniu moradores, turistas e apaixonados por veículos antigos na Avenida Pantaneta.

A presença do grupo reforçou uma das principais características do encontro - ser um espaço aberto para todas as idades. Enquanto colecionadores exibiam carros, motos e caminhões que marcaram diferentes épocas, famílias inteiras circulavam pelo local, compartilhando histórias, fotografias e experiências, em um ambiente de respeito e integração.

Para muitos dos idosos, a visita representou uma oportunidade de reviver lembranças ligadas aos veículos que fizeram parte de suas juventudes. A cada relíquia exposta, surgiam recordações de viagens, encontros familiares e momentos que ajudaram a construir suas trajetórias de vida. O passeio também proporcionou lazer e interação social, tornando o dia ainda mais especial.

Além de celebrar a cultura antigomobilista, o Encontro de Relíquias demonstrou, mais uma vez, sua capacidade de aproximar gerações. Crianças descobriam modelos que só conheciam por fotografias, adultos compartilhavam curiosidades sobre os veículos, e os idosos contribuíam com relatos que transformavam cada exposição em uma verdadeira aula de história.

O clima acolhedor foi um dos pontos mais elogiados por quem passou pelo evento. Música ao vivo, praça de alimentação, exposição de veículos e espaços de convivência ajudaram a criar um ambiente familiar, onde o entretenimento esteve aliado à valorização da memória e das tradições.

A participação dos idosos do Asilo São Francisco simbolizou justamente o espírito de união que marca o Encontro de Relíquias. Mais do que uma exposição de veículos antigos, a iniciativa se consolidou como uma celebração da convivência comunitária, reunindo pessoas de diferentes gerações em torno de histórias, lembranças e momentos que ficarão guardados na memória de quem participou.

Sobre o evento

Aquidauana viveu, durante quatro dias, mais um capítulo marcante de sua história com a realização do 10º Encontro de Relíquias. Em sua edição comemorativa de uma década, de 04 a 07 de junho de 2026, o evento transformou a Avenida Pantaneta em ponto de encontro para milhares de visitantes, colecionadores e admiradores de veículos antigos, reafirmando sua posição como uma das principais celebrações do antigomobilismo em Mato Grosso do Sul.

Mais fotos e vídeos estão disponíveis na galeria de O Pantaneiro e nas redes sociais do site e dos Reliqueiros do Brasil.