Acessibilidade

09 de Junho de 2026 • 13:46

Buscar

Últimas notícias
X
Recordações

Idosos do Asilo São Francisco vivem momentos especiais no Encontro de Relíquias de Aquidauana

Presença reforçou o clima familiar e a proposta de integração entre gerações durante o tradicional evento realizado na Avenida Pantaneta

Anibal Placêncio

Publicado em 09/06/2026 às 09:15

Atualizado em 09/06/2026 às 09:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Para muitos dos idosos, a visita representou uma oportunidade de reviver lembranças ligadas aos veículos que fizeram parte de suas juventudes / Maria Eduarda

Em uma edição histórica, o 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana foi marcado por momentos de emoção, convivência e valorização da história. Entre os visitantes que prestigiaram a programação no último sábado (06), os idosos do Asilo São Francisco chamaram a atenção pela alegria e entusiasmo ao acompanhar as atrações do evento, que reuniu moradores, turistas e apaixonados por veículos antigos na Avenida Pantaneta.

_DSC8834

A presença do grupo reforçou uma das principais características do encontro - ser um espaço aberto para todas as idades. Enquanto colecionadores exibiam carros, motos e caminhões que marcaram diferentes épocas, famílias inteiras circulavam pelo local, compartilhando histórias, fotografias e experiências, em um ambiente de respeito e integração.

_DSC8843

Para muitos dos idosos, a visita representou uma oportunidade de reviver lembranças ligadas aos veículos que fizeram parte de suas juventudes. A cada relíquia exposta, surgiam recordações de viagens, encontros familiares e momentos que ajudaram a construir suas trajetórias de vida. O passeio também proporcionou lazer e interação social, tornando o dia ainda mais especial.

_DSC8877

Além de celebrar a cultura antigomobilista, o Encontro de Relíquias demonstrou, mais uma vez, sua capacidade de aproximar gerações. Crianças descobriam modelos que só conheciam por fotografias, adultos compartilhavam curiosidades sobre os veículos, e os idosos contribuíam com relatos que transformavam cada exposição em uma verdadeira aula de história.

_DSC8890

O clima acolhedor foi um dos pontos mais elogiados por quem passou pelo evento. Música ao vivo, praça de alimentação, exposição de veículos e espaços de convivência ajudaram a criar um ambiente familiar, onde o entretenimento esteve aliado à valorização da memória e das tradições.

_DSC8920

A participação dos idosos do Asilo São Francisco simbolizou justamente o espírito de união que marca o Encontro de Relíquias. Mais do que uma exposição de veículos antigos, a iniciativa se consolidou como uma celebração da convivência comunitária, reunindo pessoas de diferentes gerações em torno de histórias, lembranças e momentos que ficarão guardados na memória de quem participou.

Sobre o evento

Aquidauana viveu, durante quatro dias, mais um capítulo marcante de sua história com a realização do 10º Encontro de Relíquias. Em sua edição comemorativa de uma década, de 04 a 07 de junho de 2026, o evento transformou a Avenida Pantaneta em ponto de encontro para milhares de visitantes, colecionadores e admiradores de veículos antigos, reafirmando sua posição como uma das principais celebrações do antigomobilismo em Mato Grosso do Sul.

Mais fotos e vídeos estão disponíveis na galeria de O Pantaneiro e nas redes sociais do site e dos Reliqueiros do Brasil.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Prevenção

Polícia Civil promove ação durante Encontro de Relíquias em Aquidauana

Segurança

Polícia Civil prende três homens em Aquidauana e Anastácio por violência doméstica e outros crimes

Empreendedorismo

Palestra sobre WhatsApp Business orienta empreendedores a aumentar vendas em Aquidauana

Capacitação realizada na Sala do Empreendedor, na Estação Ferroviária, abordou catálogo de produtos, mensagens automáticas e estratégias de pós-venda

Planejamento

População de Aquidauana discute expansão urbana em Camisão e Piraputanga

Publicidade

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana abre a semana com vagas para auxiliar de produção

ÚLTIMAS

Saúde

Vigilância em Saúde de Anastácio realiza retirada de pneus do Ecoponto para combater dengue

Ação realizada nesta segunda-feira (8) elimina possíveis criadouros do Aedes aegypti e reforça compromisso da administração municipal com a prevenção

Tristeza

Infarto é principal suspeita em morte de empresária de MS após mal súbito em festa

Renata Santos dos Anjos, de 38 anos, passou mal durante uma confraternização e morreu antes de receber atendimento médico especializado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo