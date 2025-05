Idosos do CCI de Aquidauana estão sendo alfabetizados

Juliano Dervalho, Prefeitura de Aquidauana

Idosos do Centro de Convivência dos Idosos (CCI), em Aquidauana, estão tendo aula de alfabetização e letramento.

Por meio do programa Brasil Alfabetizado, os idosos estão redescobrindo o poder das palavras, das letras, dos números e tendo novas oportunidades que surgem a cada aula de língua portuguesa, matemática, leitura e, até mesmo, caligrafia.

As aulas são ofertadas gratuitamente via Brasil Alfabetizado, programa que a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Educação (Semed) realiza em parceria com o Governo Federal.

“É uma iniciativa que busca promover a alfabetização de jovens, adultos e idosos, com foco especial naqueles que não tiveram acesso à educação formal na infância. E levar as aulas para os idosos no CCI é uma parceria que tem dado muito certo com a Secretaria de Assistência Social”, explicou a secretária de Educação - Wilsandra Béda.

No CCI, o programa tem um significado ainda mais especial: ele representa a chance de realizar sonhos antigos, reencontrar autoestima, de ajudarem os netos nas tarefas em casa e, também, de fortalecer os laços comunitários.

Seu Reinaldo dos Santos, 72 anos, é um dos alunos mais dedicados. “Sempre tive vontade de aprender a escrever, não sabia nenhuma letra, agora eu já estou conseguindo escrever”, afirmou.

As aulas acontecem em um ambiente acolhedor, preparado para respeitar o ritmo e a história de cada idoso. Mais do que aprender a ler e escrever, os idosos estão compartilhando memórias, trocando experiências e celebrando cada nova conquista com entusiasmo e gratidão.

“Cuidamos dos horários para deixar tudo prontinho para professora chegar e dar sua aula. Toda segunda, terça e quinta-feira os idosos já ficam ansiosos esperando pela hora das aulas”, contou a coordenadora do CCI, Eloisa Pacheco.

Além do conteúdo pedagógico, as aulas promovem o convívio social e estimulo à memória. “Programas como o Brasil Alfabetizado mostram que a educação é uma ferramenta poderosa de transformação e que o conhecimento, quando aliado ao afeto e à inclusão, pode mudar vidas. E isso é o que estamos buscando fazer aqui no CCI ”, afirma a professora Sandely Plácido.

