10 de Janeiro de 2026 • 11:34

Oportunidade

IFMS abre 120 vagas gratuitas para Graduação em Aquidauana

Inscrições devem ser feitas de 19 e 23 de janeiro, na página do Sisu

Redação

Publicado em 10/01/2026 às 09:48

Unidade IFMS / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com 960 vagas abertas para cursos gratuitos de graduação sendo 120 delas em Aquidauana. O ingresso será feito por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026.

Só poderão concorrer às vagas candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2023, 2024 ou 2025, e que tiraram nota acima de zero na prova de redação.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas entre 19 e 23 de janeiro, na página do Sisu. Confira as vagas em Aquidauana:

Ação Afirmativa (Cotas) - Metade das vagas é destinada a quem estudou todo o ensino médio em escola pública ou em escolas comunitárias de educação do campo conveniadas com o poder público.

Também há vagas reservadas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Pretos e pardos inscritos deverão passar por uma banca de heteroidentificação para a verificação da veracidade da autodeclaração.

A opção por concorrer como beneficiário de ações afirmativas (cotista) deverá ser feita no ato da inscrição.

Datas Importantes - O resultado da seleção e a convocação da 1ª chamada estão previstos para 29 de janeiro, com matrículas entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro.

O cronograma da seleção também prevê datas para inscrição na lista de espera, processo de heteroidentificação e divulgação da 2ª chamada, entre outras.

As aulas, na maioria dos cursos, terão início no dia 23 de fevereiro. As exceções são uma turma de Sistemas para Internet, em Campo Grande, e Automação Industrial, em Três Lagoas, cujas aulas começarão no dia 10 de agosto.

Dúvidas sobre o edital devem ser encaminhadas para o e-mail selecao.graduacao@ifms.edu.br.

