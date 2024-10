IFMS abre processo seletivo para graduados em Administração

Instituto Federal de MS / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Os profissionais graduados em Administração podem se inscrever até quinta-feira (24) no processo seletivo para professor substituto no campus de Aquidauana do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

A remuneração varia de R$ 4.412,63 a R$ 7.356,02 para 40 horas semanais, dependendo da titulação do candidato selecionado.

As inscrições devem ser realizadas na Central de Seleção, disponível no site do IFMS, com taxa de R$ 50, a ser paga até 25 de outubro no Banco do Brasil.

Os candidatos devem ser graduados na área e atender a alguns requisitos, como não ter cargo de dedicação exclusiva, não ter atuado como professor substituto nos últimos dois anos e não ser sócio administrador em sociedade privada.

A seleção inclui prova didática e de títulos, marcadas para 9 de novembro, às 8h, no campus de Aquidauana, e o resultado preliminar será divulgado em 12 de novembro.

Mais informações podem ser obtidas pelo link: https://selecao.ifms.edu.br/perfil/servidores/professor-substituto-edital-no-003-2024-pss-ifms