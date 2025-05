IFMS abre seleção para professores substitutos no Campus Aquidauana

Unidade IFMS / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou o Edital nº 002/2025, referente ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de professores substitutos no Campus Aquidauana. As inscrições estão abertas de 23 a 29 de maio de 2025, exclusivamente pela Página do Candidato. A taxa de inscrição é de R$ 50,00, com vencimento em 30 de maio de 2025.



Vagas disponíveis

O processo seletivo oferece quatro vagas com carga horária de 40 horas semanais, distribuídas nas seguintes áreas:



Edificações: 1 vaga – graduação em Engenharia Civil.



Informática/Desenvolvimento Web: 2 vagas – diversas formações em áreas da computação, incluindo Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, entre outras.



Física: 1 vaga – graduação em Física.



Requisitos



Nacionalidade brasileira ou permanência legal no país (no caso de estrangeiros);



Revalidação de diplomas obtidos no exterior;



Não estar vinculado a cargos ou funções públicas incompatíveis com o regime de dedicação;



Comprovação de regularidade com obrigações eleitorais e, para homens, com o serviço militar;



Apresentação de certidões negativas da Justiça Estadual, Federal e Militar;



Declarações específicas em caso de acumulação lícita de cargos públicos.

Etapas de seleção



O processo seletivo contará com prova didática e análise de títulos.



O sorteio do tema da prova didática ocorrerá no dia 13 de junho de 2025, às 8h, no Campus Aquidauana.



A prova didática será realizada no dia 14 de junho de 2025, também às 8h, no mesmo local. Os candidatos deverão ministrar uma aula com duração entre 15 e 20 minutos, com tema sorteado conforme o conteúdo programático do edital.



A prova de títulos será de caráter classificatório, mediante entrega do currículo Lattes documentado no momento da prova didática.



Resultado e contratação



A divulgação do resultado final está prevista até 27 de junho de 2025. Os aprovados serão contratados com carga horária de 40 horas semanais e remuneração que varia de R$ 5.326,60 (graduação) a R$ 9.058,29 (doutorado). Os contratos terão vigência a partir da publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogados por até 24 meses, conforme a necessidade institucional.



Para mais informações, os candidatos devem consultar o edital completo disponível no site oficial do IFMS.

