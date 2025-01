IFMS abre vagas remanescentes para cursos técnicos gratuitos

Divulgação

Se você está buscando qualificação profissional, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana está com vagas remanescentes abertas para dois cursos técnicos gratuitos e semipresenciais.

São os cursos de técnico em manutenção e suporte em informática, com duração: 18 meses (3 períodos) e encontros presenciais: segundas-feiras, das 19h às 22h30 e também o curso em técnico em logística, com duração: 12 meses (2 períodos), encontros presenciais, as quartas-feiras, das 19h às 22h30

Ambos os cursos são semipresenciais, com apenas um encontro semanal, o que facilita o acesso para quem tem uma rotina corrida.

Como se inscrever?

Envie um e-mail para coead.aq@ifms.edu.br com as seguintes informações:

• NOME DO CURSO: (Escolha entre Manutenção e Suporte em Informática ou Logística)

• Nome completo do candidato

• CPF

• Data de nascimento

• Número de celular

As vagas serão preenchidas por ordem de chegada dos e-mails e posterior confirmação da matrícula via sistema. Ao concluir o curso, você receberá um certificado técnico reconhecido pelo MEC, que abrirá novas portas no mercado de trabalho!

Essa é a oportunidade de investir no seu futuro com cursos gratuitos e de qualidade. Garanta sua vaga agora mesmo e qualifique-se para o mercado de trabalho!

Para mais informações, entre em contato com o IFMS Campus Aquidauana.