IFMS apresenta revitalização da quadra da Aldeia Lagoinha

Na manhã de ontem (8), o prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro e o vereador líder no prefeito na Câmara, Wezer Lucarelli participaram de uma reunião no Instituto Federal Campus de Aquidauana (IFMS).

Na oportunidade, foi apresentado ao prefeito e ao vereador, o projeto de revitalização da quadra de esportes e do campo de futebol da Aldeia Lagoinha.

A arquiteta e professora do IFMS, Camila Ramos Arias junto com o professor Pablo Teixeira Salomão e o graduando de Educação Física, Wiliam Martins de Carvalho, fizeram uma explanação do que é este projeto de revitalização, que também teve na elaboração a participação da engenheira e professora do IFMS, Kamila de Aguiar Duarte.

O projeto de revitalização foi feito pela equipe do IFMS de Aquidauana e para ser executado terá a parceria da Prefeitura de Aquidauana.

Em setembro de 2022, os alunos do 1º semestre dos cursos de Bacharelado em Engenharia Civil e do Técnico em Edificações do Instituto Federal estiveram realizando uma visita na aldeia Lagoinha, com o objetivo de levantar dados técnicos para a elaboração do projeto.

Após a apresentação do projeto, o prefeito Odilon Ribeiro solicitou que o IFMS encaminhe para a prefeitura, o projeto de engenhari, para que a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas faça os demais procedimentos e o projeto executivo, para que, posteriormente, a obra seja a executada em benefício da população.

“Tenho muito interesse neste projeto. Ao tomar conhecimento desta ação do IFMS, coloco a nossa equipe a disposição para que eles façam o projeto executivo e tomem todas medidas necessárias para que esse projeto sai do papel e essa obra, se torne uma realidade para atender a nossa comunidade indígena", disse o prefeito Odilon.

Ainda na reunião, o prefeito afirmou que é importante contar com a parceria do IFMS e, que futuramente, outros projetos possam ser desenvolvidos para as outras aldeias, na revitalização de suas quadras esportivas.

A proposta de atuação na aldeia Lagoinha foi indicada pelo Projeto - Academia & Futebol IFMS Aquidauana, que é executado na aldeia e, também, envolve outros dois núcleos, a Escola Estadual Cândido Mariano e o próprio IFMS, atendendo 180 crianças no total.