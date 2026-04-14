Acessibilidade

14 de Abril de 2026 • 14:58

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

IFMS Aquidauana abre seleção para professores substitutos de Informática e Sociologia

São duas vagas com carga horária de 40 horas semanais; inscrições podem ser feitas até 23 de abril

Da redação

Publicado em 14/04/2026 às 12:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Unidade IFMS / IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana anunciou a abertura de processo seletivo para contratação de professores substitutos em duas áreas do conhecimento. As vagas são para Informática/Desenvolvimento Web e Sociologia, ambas com carga horária semanal de 40 horas.

- Informática/Desenvolvimento Web: 1 vaga, com habilitação exigida em Graduação em Ciências da Computação
- Sociologia: 1 vaga, com habilitação exigida em Licenciatura em Sociologia

As inscrições começaram nesta terça-feira, dia 14 e vão até 23 de abril de 2026, exclusivamente pelo site selecao.ifms.edu.br, onde também está disponível o edital completo com todas as orientações sobre documentação, cronograma e etapas do processo seletivo.

Os profissionais selecionados atuarão no IFMS Campus Aquidauana, localizado no município, e deverão cumprir carga horária de 40 horas semanais, dedicando-se às atividades de ensino na respectiva área de formação.

O processo seletivo é uma realização do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Aquidauana, e representa uma oportunidade para profissionais da educação que desejam integrar temporariamente o quadro docente da instituição.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

CULTURA

Documentário sobre mulheres Terena será lançado na Câmara de Aquidauana

VIOLÊNCIA

Grávida de quatro meses é agredida em Aquidauana

TRÂNSITO

Queda de motocicleta deixa dois feridos no centro de Aquidauana

Ambas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional

QUEDA

Homem fica ferido após queda de bicicleta em Aquidauana

Publicidade

CELEBRATION

House of English celebra 2 anos de sucesso no ensino de inglês em Aquidauana

ÚLTIMAS

SUCESSO

Evento reúne 20 mil pessoas e fortalece economia em Nioaque

2º Shopping Show Rural foi encerrado neste sábado (11) com grande público e resultados expressivos, consolidando-se como um dos maiores eventos já realizados no município

INVESTIGAÇÃO

Suposto aparecimento de felino na UFMS gera preocupação em Aquidauana

O Pantaneiro entrevistou o comandante da PMA e a Diretora do CPAQ que explicaram o caso

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo