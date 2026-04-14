IFMS Aquidauana abre seleção para professores substitutos de Informática e Sociologia

São duas vagas com carga horária de 40 horas semanais; inscrições podem ser feitas até 23 de abril
Unidade IFMS / IFMS
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana anunciou a abertura de processo seletivo para contratação de professores substitutos em duas áreas do conhecimento. As vagas são para Informática/Desenvolvimento Web e Sociologia, ambas com carga horária semanal de 40 horas.
- Informática/Desenvolvimento Web: 1 vaga, com habilitação exigida em Graduação em Ciências da Computação
- Sociologia: 1 vaga, com habilitação exigida em Licenciatura em Sociologia
As inscrições começaram nesta terça-feira, dia 14 e vão até 23 de abril de 2026, exclusivamente pelo site selecao.ifms.edu.br, onde também está disponível o edital completo com todas as orientações sobre documentação, cronograma e etapas do processo seletivo.
Os profissionais selecionados atuarão no IFMS Campus Aquidauana, localizado no município, e deverão cumprir carga horária de 40 horas semanais, dedicando-se às atividades de ensino na respectiva área de formação.
O processo seletivo é uma realização do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Aquidauana, e representa uma oportunidade para profissionais da educação que desejam integrar temporariamente o quadro docente da instituição.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
TRÂNSITO
Ambas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional
SUCESSO
2º Shopping Show Rural foi encerrado neste sábado (11) com grande público e resultados expressivos, consolidando-se como um dos maiores eventos já realizados no município
INVESTIGAÇÃO
O Pantaneiro entrevistou o comandante da PMA e a Diretora do CPAQ que explicaram o caso
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS