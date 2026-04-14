IFMS Aquidauana abre seleção para professores substitutos de Informática e Sociologia

Unidade IFMS / IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana anunciou a abertura de processo seletivo para contratação de professores substitutos em duas áreas do conhecimento. As vagas são para Informática/Desenvolvimento Web e Sociologia, ambas com carga horária semanal de 40 horas.

- Informática/Desenvolvimento Web: 1 vaga, com habilitação exigida em Graduação em Ciências da Computação

- Sociologia: 1 vaga, com habilitação exigida em Licenciatura em Sociologia

As inscrições começaram nesta terça-feira, dia 14 e vão até 23 de abril de 2026, exclusivamente pelo site selecao.ifms.edu.br, onde também está disponível o edital completo com todas as orientações sobre documentação, cronograma e etapas do processo seletivo.

Os profissionais selecionados atuarão no IFMS Campus Aquidauana, localizado no município, e deverão cumprir carga horária de 40 horas semanais, dedicando-se às atividades de ensino na respectiva área de formação.

O processo seletivo é uma realização do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Aquidauana, e representa uma oportunidade para profissionais da educação que desejam integrar temporariamente o quadro docente da instituição.

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