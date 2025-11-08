Acessibilidade

08 de Novembro de 2025 • 12:01

Buscar

Últimas notícias
X
Cultura em movimento

IFMS Aquidauana promove Festival de Arte e Cultura com integração comunitária

O evento representou uma oportunidade de integrar a comunidade com o ambiente escolar e de fortalecer o papel do IFMS como espaço de promoção da arte, da cultura e da cidadania

Da redação

Publicado em 08/11/2025 às 10:05

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O festival foi um momento de celebração da criatividade e da diversidade cultural / O Pantaneiro

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana promoveu na sexta-feira, dia 7, mais uma edição do Festival de Arte e Cultura, evento que integrou a comunidade acadêmica e local através de diversas manifestações artísticas. Com apresentações que começaram às 19h, sob a condução do mestre de cerimônias Diogo Gill, o festival reuniu cerca de onze números artísticos que destacaram talentos locais e regionais.

A noite cultural contou com a participação do Grupo de Dança Raízes, que abriu a programação com "You're The One That I Want" e encerrou com "Macarena"; o Grupo 13 Coríntio interpretou "Ousado Amor"; e as pianistas Sthefany Samira e Pietro apresentaram peças eruditas e contemporâneas. Destaque ainda para a performance de Amanda Araújo e Renata Arguelho com "Je te Laisserai des mots", e para a dupla professor Diogo Milagres e Luana, que executaram "Toda Forma de Poder" (Engenheiros do Hawaii) e "Fake Plastic Trees" (Radiohead).

A programação incluiu ainda apresentação de grafismo indígena em modelos, dança do ventre com Marina Raslan, e apresentações musicais da Banda Municipal – com repertório que incluiu "Evidências" e "Boate Azul" – e da Banda dos Professores, que tocou sucessos como "Nova York" e "Pais e Filhos".

Realizado nas dependências do campus, o festival teve como objetivo valorizar a produção cultural de estudantes, servidores e da comunidade. Durante todo o dia, os visitantes também puderam conferir exposição de artesanatos e trabalhos artísticos, além de aproveitar a praça de alimentação organizada em parceria com empreendedores locais.

Segundo a coordenação, o evento reforçou o papel do IFMS como espaço de promoção da arte e da cidadania, celebrando a criatividade e a diversidade cultural por meio de uma programação gratuita e aberta ao público.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Melhorias

Manutenção na Avenida Pantaneta é finalizada em Aquidauana

Polícia

Operação do Gaeco cumpre mandados em Aquidauana e Anastácio

Luto

Esporte de Aquidauana lamenta a morte de Mário Márcio Ramos

Semana encerra com 31 vagas de emprego em Aquidauana

Calor de até 40°C marca a sexta-feira em Aquidauana

Feira da Estação Rodoviária de Aquidauana acontece no sábado

Oportunidade

Semana encerra com 31 vagas de emprego em Aquidauana

Publicidade

Sem chuva

Calor de até 40°C marca a sexta-feira em Aquidauana

ÚLTIMAS

Educação

Miranda abre processo seletivo para professores da rede municipal em 2026

Inscrições estarão abertas de 9 a 12 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet

Serviços

PRF alerta: vídeo de policial rodoviário federal anunciando CNH é fraude

Na publicação, imagem adulterada de policial divulga supostas facilidades, a dispensa de aulas e exames para a emissão do documento obrigatório para a condução de veículos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo