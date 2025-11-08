IFMS Aquidauana promove Festival de Arte e Cultura com integração comunitária

O festival foi um momento de celebração da criatividade e da diversidade cultural / O Pantaneiro

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana promoveu na sexta-feira, dia 7, mais uma edição do Festival de Arte e Cultura, evento que integrou a comunidade acadêmica e local através de diversas manifestações artísticas. Com apresentações que começaram às 19h, sob a condução do mestre de cerimônias Diogo Gill, o festival reuniu cerca de onze números artísticos que destacaram talentos locais e regionais.

A noite cultural contou com a participação do Grupo de Dança Raízes, que abriu a programação com "You're The One That I Want" e encerrou com "Macarena"; o Grupo 13 Coríntio interpretou "Ousado Amor"; e as pianistas Sthefany Samira e Pietro apresentaram peças eruditas e contemporâneas. Destaque ainda para a performance de Amanda Araújo e Renata Arguelho com "Je te Laisserai des mots", e para a dupla professor Diogo Milagres e Luana, que executaram "Toda Forma de Poder" (Engenheiros do Hawaii) e "Fake Plastic Trees" (Radiohead).

A programação incluiu ainda apresentação de grafismo indígena em modelos, dança do ventre com Marina Raslan, e apresentações musicais da Banda Municipal – com repertório que incluiu "Evidências" e "Boate Azul" – e da Banda dos Professores, que tocou sucessos como "Nova York" e "Pais e Filhos".

Realizado nas dependências do campus, o festival teve como objetivo valorizar a produção cultural de estudantes, servidores e da comunidade. Durante todo o dia, os visitantes também puderam conferir exposição de artesanatos e trabalhos artísticos, além de aproveitar a praça de alimentação organizada em parceria com empreendedores locais.

Segundo a coordenação, o evento reforçou o papel do IFMS como espaço de promoção da arte e da cidadania, celebrando a criatividade e a diversidade cultural por meio de uma programação gratuita e aberta ao público.

