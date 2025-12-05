IFMS Aquidauana realiza visita técnica em Foz do Iguaçu

Os participantes visitam dois dos mais importantes atrativos naturais do país: as Cataratas do Iguaçu, consideradas uma das sete maravilhas naturais do mundo, e o Parque das Aves, instituição reconhecida internacionalmente pelo trabalho de conservação
Estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana iniciaram, na madrugada do dia 2 de dezembro, uma viagem de estudos rumo a Foz do Iguaçu (PR), onde participam de uma série de atividades formativas em um dos maiores polos de desenvolvimento tecnológico e ambiental da América Latina. O retorno está previsto para o dia 6 de dezembro.
A ação integra um dos projetos contemplados no Edital da Proen nº 32/2025, que trata da Seleção de projetos para realização de visitas técnicas com pagamento de auxílios a estudantes e contempla alunos dos cursos: Técnico em Edificações, Técnico em Informática, Engenharia Civil, Tecnologia de Sistemas para Internet, Tecnologia em Redes de Computadores e Proeja em Administração. O edital, divulgado pela Pró-Reitoria de Ensino, apresentou o resultado final do processo seletivo para o 2º semestre, garantindo apoio institucional e financeiro para que estudantes de diferentes campi ampliem seus conhecimentos por meio de experiências práticas.
Tecnologia, inovação e integração entre ensino e prática
O primeiro destino do grupo foi o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), referência internacional em inovação, energias renováveis, pesquisa aplicada e empreendedorismo. Os estudantes visitam laboratórios, centros de pesquisa e espaços de experimentação tecnológica que integram o ecossistema criado em torno da Usina Hidrelétrica de Itaipu. O objetivo é permitir contato direto com projetos que envolvem automação, inteligência artificial, energias limpas e desenvolvimento regional.
A docente responsável pela atividade destaca que a visita representa “uma oportunidade única de vivenciar, na prática, aquilo que os alunos estudam em sala de aula, ampliando a compreensão sobre o impacto da tecnologia no desenvolvimento sustentável”.
Conexão com o meio ambiente: Refúgio Biológico, Cataratas e Parque das Aves
A programação inclui ainda uma imersão ambiental no Refúgio Biológico Bela Vista, área de preservação administrada pela Itaipu Binacional. No local, os estudantes poderão observar espécies nativas, entender ações de manejo e conservação e conhecer programas de reprodução e reintrodução de animais ameaçados.
Em seguida, os participantes visitam dois dos mais importantes atrativos naturais do país: as Cataratas do Iguaçu, consideradas uma das sete maravilhas naturais do mundo, e o Parque das Aves, instituição reconhecida internacionalmente pelo trabalho de conservação de aves da Mata Atlântica.
As atividades reforçam a importância da educação ambiental e permitem aos estudantes vivenciar, de forma integrada, conceitos de ecologia, preservação de biomas, sustentabilidade e turismo responsável.
Educação pública que transforma
A iniciativa reafirma o compromisso do IFMS em promover experiências formativas que extrapolam o espaço da sala de aula, fortalecendo a formação acadêmica, técnica e humana dos estudantes.
Segundo a Direção-Geral do Campus Aquidauana, o projeto proporciona ampliação de horizontes, troca de conhecimentos e vivências riquíssimas para a formação dos futuros profissionais. O apoio financeiro previsto no edital garante a participação de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, estimulando equidade e acesso às oportunidades.
Com retorno marcado para o dia 6 de dezembro, os estudantes celebram a oportunidade de vivenciar uma das experiências mais marcantes de sua trajetória acadêmica no IFMS.
