IFMS Campus Aquidauana abre inscrições para a Semana do Meio Ambiente

Divulgação/ IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana já está com inscrições abertas para a Semana do Meio Ambiente 2025, que será realizada entre os dias 19 e 24 de maio. O evento contará com uma programação diversificada, reunindo atividades voltadas à conscientização e à preservação ambiental.



A iniciativa é aberta à comunidade acadêmica e ao público externo, mas é importante que os interessados verifiquem as especificações de cada atividade no momento da inscrição, já que algumas ações são exclusivas para servidores ou direcionadas a estudantes de determinados semestres.



As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://www.even3.com.br/semana-do-meio-ambiente-sma-2025-ifms-aquidauana-550090/



A organização do evento reforça o convite à participação de todos e destaca a importância do envolvimento coletivo em ações de educação ambiental. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato por meio do Instagram oficial: @catalogandoaventurasifms.

