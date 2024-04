IFMS de Aquidauana abre 70 vagas para cursos de graduação

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu na quinta-feira (11), 70 vagas para cursos de graduação em Aquidauana. Além do município, há vagas para Campo Grande e Três Lagoas.



No campus de Aquidauana, as vagas são para os cursos: Engenharia Civil no tempo integral (14 vagas), Redes de Compuradores no período noturno (30 vagas) e Sistema para internet também no período noturo (26 vagas).



Segundo divulgado pelo instituto, pode se inscrever quem realizou uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2014 e 2023, com nota acima de zero na redação. O preenchimento das vagas só poderá ser realizado por candidatos classificados e convocados que possuam certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente.



Há reserva de vagas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, candidatos com deficiência, e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.



A inscrição é gratuita e deverá ser realizada entre 15 de abril e 6 de maio, exclusivamente pela Página do Candidato da Central de Seleção. É obrigatório que seja realizada no CPF do próprio candidato, para que a consulta da nota seja possível.



A seleção dos candidatos será efetuada, exclusivamente, com base na nota total mais alta alcançada pelo candidato nas edições do Enem. Os pesos por área de conhecimento para o cálculo da nota de cada um dos cursos ofertados pelo IFMS estão dispostos no edital.



Datas importantes:



Convocação para banca de heteroidentificação: 08/05

Divulgação da chamada: 23/05

Matrícula e manifestação de interesse dos candidatos: 29/05 a 05/06

Divulgação das vagas residuais: 12/06

Início previsto das aulas: 25/07



Confirma aqui o edital.