IFMS de Aquidauana abre processo seletivo para professor substituto de Matemática

Unidade IFMS / Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) campus Aquidauana publica edital para seleção de professor substituto na área de matemática. O edital de seleção está disponível e apresenta as condições e requisitos para os interessados.



As inscrições para o processo seletivo estão abertas de 29 de julho a 07 de agosto de 2025. Os candidatos podem acessar todas as informações relativas à vaga e ao processo por meio do link:

https://selecao.ifms.edu.br/perfil/servidores/professor-substituto-edital-no-003-2025-pss-ifms-campus-aquidauana



A seleção faz parte das ações do IFMS que visam suprir demandas do corpo docente e fortalecer as atividades educacionais do campus Aquidauana. O edital detalha os critérios de elegibilidade, as etapas do processo seletivo e os documentos exigidos dos candidatos.



A iniciativa se apresenta como oportunidade para profissionais da área de exatas que desejam atuar no ensino público e contribuir com as atividades acadêmicas do campus. O processo seletivo segue as normas e prazos estabelecidos pelo IFMS, e os interessados devem acompanhar as publicações oficiais para obter informações adicionais sobre a seleção.

