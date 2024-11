IFMS de Aquidauana abre vaga para professor de Português

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) do campus de Aquidauana abriu vaga para professor substituto de Português, para profissional com Licenciatura em Letras com

habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa

As inscrições devem ser feitas até 2 de dezembro com taxa de R$ 50.

É apenas uma vaga disponível para 40h de trabalho e o interessado deve ser efetuada, exclusivamente, pela Internet, no endereço eletrônico www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

O Processo Seletivo Simplificado será constituído de duas etapas:

a. Prova de Desempenho Didático (Eliminatória e Classificatória);

b. Prova de Títulos (Eliminatória e Classificatória.

Mais informações constam no edital disponível no link: https://selecao.ifms.edu.br/edital/files/professor-substituto-edital-no-004-2024-pss-ifms-campus-aquidauana-edital-no-004-2024-abertura.pdf