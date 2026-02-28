IFMS de Aquidauana celebra formaÃ§Ã£o de 70 novos tÃ©cnicos

Autoridade e familiares lotaram o auditÃ³rio do Centro de ConvenÃ§Ãµes de AnastÃ¡cio para a diplomaÃ§Ã£o dos cursos tÃ©cnicos do IFMS / IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana viveu uma semana marcada por emoção, reconhecimento e conquistas. Ao todo, 70 novos técnicos foram formados em diferentes cursos, consolidando o papel da instituição na qualificação profissional e no desenvolvimento regional.

A primeira cerimônia de diplomação foi realizada no dia 26, no Centro de Convenções de Anastácio, com o auditório completamente lotado por familiares, amigos e autoridades. Na ocasião, 55 estudantes receberam o diploma dos cursos de Técnico Integrado em Edificações e Técnico Integrado em Informática, celebrando o encerramento de um ciclo de dedicação e aprendizado.

Estiveram presentes na solenidade a diretora-geral do campus, Andrea Marques Rosa, acompanhada das diretoras de Ensino e de Administração, coordenadores de curso e diversas autoridades locais e regionais. Entre elas, a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, Vania Mello; o diretor do Foro da Comarca de Anastácio, Dr. Luciano Beladelli; o Comandante do 9° Batalhão de Engenharia e Combate de Aquidauana, Helio Poli de Souza; o secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras de Aquidauana, engenheiro Robert Cacho; a vereadora Ana Saravy; a vice-presidente da Câmara de Anastácio, Vilma Ferreira; e o prefeito municipal de Anastácio, Manoel Aparecido da Silva.

Um dos momentos mais emocionantes da noite ocorreu quando o prefeito, acompanhado da primeira-dama Valquíria Prates, entregou o diploma de Técnica em Informática à própria filha, assim como professores da instituição que entregaram a seus próprios filhos, arrancando aplausos e lágrimas do público presente.

Em suas palavras, o prefeito ressaltou o papel fundamental do IFMS para o desenvolvimento da microrregião, destacando a qualidade do ensino ofertado pela instituição. Como exemplo, mencionou o filho mais velho, egresso do Campus Aquidauana, que atualmente cursa Medicina na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, evidenciando como a formação técnica pode abrir portas e transformar trajetórias.

Já em seu discurso, a diretora-geral, Andréa Marques Rosa, pontuou a valiosa contribuição do poder público de Aquidauana e Anastácio no apoio às ações do IFMS e agradeceu a presença das autoridades no evento. Ela também parabenizou os estudantes pela dedicação aos estudos e pela grande conquista da noite, ressaltando ainda a importância do apoio das famílias durante toda a trajetória acadêmica.

Emoção e superação na formatura do Proeja

Já nesta sexta-feira, 27, foi a vez da turma de Técnico Integrado em Administração, na modalidade de Educação para Jovens e Adultos (PROEJA), brilhar na cerimônia de certificação. Ao todo, 14 formandas e 1 formando receberam seus diplomas em uma solenidade marcada por histórias de superação.

Trabalhadores que, após longas jornadas de trabalho e responsabilidades familiares, encontravam forças para seguir estudando à noite, os novos técnicos demonstraram que a educação transforma realidades. A coordenadora do curso, professora Camila Koike, emocionou o público ao destacar o orgulho de acompanhar a trajetória da turma. Em seu discurso, falou sobre desafios, perseverança e a realização de fazer parte daquela conquista coletiva, levando muitos às lágrimas.

Além das diretoras e professores homenageados, esteve presente o presidente do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul, Marcelo Gomes Soares, que faz questão de prestigiar todas as certificações da área.

Formação que transforma vidas

Com a diplomação das três turmas, o IFMS de Aquidauana reafirma seu compromisso com a formação técnica de qualidade e com a transformação social por meio da educação. Mais do que diplomas, a semana simbolizou novos começos, oportunidades no mercado de trabalho e sonhos que passam a ganhar forma concreta na vida de 60 novos profissionais.