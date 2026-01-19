IFMS de Aquidauana divulga lista de aprovados em Administração - EJA

Unidade IFMS / IFMS

O curso, que integra formação técnica ao ensino médio para pessoas com 18 anos ou mais que já concluíram o ensino fundamental. Em Aquidauana figura o curso de Administração, destinado a quem busca qualificação profissional e a conclusão do ensino médio de forma integrada.

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) anunciou a divulgação do resultado final e da lista de aprovados na 1ª chamada para o curso técnico em Administração na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA EPT), ofertado no Campus de Aquidauana, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2026.

Confira a lista de aprovados aqui!

Resultado e Convocação

O resultado final dos candidatos aprovados foi divulgado no dia 14 de janeiro de 2026, com a lista de convocados publicada na Central de Seleção do IFMS. Os candidatos que constam como “Aptos à Matrícula” devem realizar o procedimento de matrícula conforme os prazos e orientações do edital.

Matrículas

Os candidatos aprovados têm até o dia 23 de janeiro de 2026 para efetivar sua matrícula, que pode ser realizada de duas formas:

Presencialmente, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus de Aquidauana;

On-line, pelo Sistema de Matrículas da instituição, acessível por meio do site oficial do IFMS.

Para acessar o sistema on-line, é necessário usar o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição, e preencher todos os dados exigidos, incluindo eventual questionário socioeconômico.

