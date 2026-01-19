Acessibilidade

19 de Janeiro de 2026 • 18:31

Buscar

Últimas notícias
X
Ensino Superior

IFMS de Aquidauana divulga lista de aprovados em Administração - EJA

Candidatos aprovados têm até sexta-feira, 23, para efetivar a matrícula

Da redação

Publicado em 19/01/2026 às 16:10

Atualizado em 19/01/2026 às 16:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Unidade IFMS / IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) anunciou a divulgação do resultado final e da lista de aprovados na 1ª chamada para o curso técnico em Administração na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA EPT), ofertado no Campus de Aquidauana, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2026.

O curso, que integra formação técnica ao ensino médio para pessoas com 18 anos ou mais que já concluíram o ensino fundamental. Em Aquidauana figura o curso de Administração, destinado a quem busca qualificação profissional e a conclusão do ensino médio de forma integrada.

Leia Também

• Terminam nesta sexta matrículas do IFMS de Aquidauana

Confira a lista de aprovados aqui!

Resultado e Convocação

O resultado final dos candidatos aprovados foi divulgado no dia 14 de janeiro de 2026, com a lista de convocados publicada na Central de Seleção do IFMS. Os candidatos que constam como “Aptos à Matrícula” devem realizar o procedimento de matrícula conforme os prazos e orientações do edital.

Matrículas

Os candidatos aprovados têm até o dia 23 de janeiro de 2026 para efetivar sua matrícula, que pode ser realizada de duas formas:

  • Presencialmente, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus de Aquidauana;
  • On-line, pelo Sistema de Matrículas da instituição, acessível por meio do site oficial do IFMS.

Para acessar o sistema on-line, é necessário usar o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição, e preencher todos os dados exigidos, incluindo eventual questionário socioeconômico.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Feira PiraSabor fortalece economia local e promove lazer em Piraputanga

Tempo

Calor intenso marca Aquidauana neste domingo

Turismo

Terra Indígena Limão Verde realiza 1º Desfile Turismo

Evento valoriza cultura e identidade em Aquidauana

Aquidauana

Acidente no Bairro Alto mobilizou Bombeiros em Aquidauana

Publicidade

Turismo

Aquidauana confirma Carnaval 2026 em Piraputanga

ÚLTIMAS

Oportunidade

Mercosul e União Europeia assinam acordo comercial neste sábado

Documento integra mercado que reúne 720 milhões de pessoas

Imperdível

Promoção especial da STIHL movimenta Sertão em Aquidauana

Entre os dias 16 e 19 de janeiro, as lojas Sertão realizam uma grande promoção dos produtos STIHL,

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo