IFMS de Aquidauana divulga lista de aprovados em Administração - EJA

Candidatos aprovados têm até sexta-feira, 23, para efetivar a matrícula
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) anunciou a divulgação do resultado final e da lista de aprovados na 1ª chamada para o curso técnico em Administração na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA EPT), ofertado no Campus de Aquidauana, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2026.
O curso, que integra formação técnica ao ensino médio para pessoas com 18 anos ou mais que já concluíram o ensino fundamental. Em Aquidauana figura o curso de Administração, destinado a quem busca qualificação profissional e a conclusão do ensino médio de forma integrada.
Confira a lista de aprovados aqui!
O resultado final dos candidatos aprovados foi divulgado no dia 14 de janeiro de 2026, com a lista de convocados publicada na Central de Seleção do IFMS. Os candidatos que constam como “Aptos à Matrícula” devem realizar o procedimento de matrícula conforme os prazos e orientações do edital.
Os candidatos aprovados têm até o dia 23 de janeiro de 2026 para efetivar sua matrícula, que pode ser realizada de duas formas:
Para acessar o sistema on-line, é necessário usar o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição, e preencher todos os dados exigidos, incluindo eventual questionário socioeconômico.
