IFMS de Aquidauana emite nota de pesar pelo falecimento de universitário

O Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou no início da tarde deste sábado (25), uma nota de pesar pelo falecimento do jovem universitário Willian Ferreira dos Santos ocorrido na noite de sexta (24). Ele foi atingido por vários tiros em Anastácio enquanto retornava da casa do sogro com a esposa e a suspeita da polícia é que o jovem tenha sido morto por engano.

Willian Ferreira dos Santos era estudante do curso Superior em Tecnologia em Sistemas para Internet e o seu falecimento comoveu os colegas de turma, servidores e demais integrantes da comunidade acadêmica.