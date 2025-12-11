IFMS de Aquidauana oferece 20 vagas em Logística 

As inscrições para a seleção de cursos técnicos semipresenciais oferecidos gratuitamente pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) terminam no próximo domingo, dia 14. Ao todo, são 1.880 vagas distribuídas em 20 municípios do Estado. Em Aquidauana, são ofertadas 20 vagas para o curso de Técnico em Logística.

Modelo semipresencial

Embora as formações sejam oferecidas na modalidade Educação a Distância (EAD), o IFMS adota o formato semipresencial. A maior parte do conteúdo é disponibilizada on-line, mas o estudante deve participar obrigatoriamente de um encontro presencial por semana, com aulas nas segundas-feiras a noite, no IFMS de Aquidauana.

Quem pode se inscrever

Para participar da seleção, o candidato deve ter concluído o ensino médio até a data da matrícula, prevista para o início de 2026. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela Página do Candidato na Central de Seleção.

Processo seletivo

A seleção será realizada por sorteio eletrônico no dia 8 de janeiro. O resultado preliminar será divulgado em 13 de janeiro, e o final, no dia 19.

As matrículas da primeira chamada ocorrerão de 20 de janeiro a 2 de fevereiro, de forma totalmente on-line. As aulas terão início em março de 2026.

Informações

Dúvidas em Aquidauana podem ser enviadas para o contato (67) 99819-5377 - Whatsapp.