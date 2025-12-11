Acessibilidade

11 de Dezembro de 2025 • 23:26

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

IFMS de Aquidauana oferece 20 vagas em Logística 

Inscrições para cursos técnicos semipresenciais do IFMS seguem até domingo (14)

Redação

Publicado em 11/12/2025 às 20:28

Atualizado em 11/12/2025 às 21:06

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As inscrições para a seleção de cursos técnicos semipresenciais oferecidos gratuitamente pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) terminam no próximo domingo, dia 14. Ao todo, são 1.880 vagas distribuídas em 20 municípios do Estado. Em Aquidauana, são ofertadas 20 vagas para o curso de Técnico em Logística.

Modelo semipresencial
Embora as formações sejam oferecidas na modalidade Educação a Distância (EAD), o IFMS adota o formato semipresencial. A maior parte do conteúdo é disponibilizada on-line, mas o estudante deve participar obrigatoriamente de um encontro presencial por semana, com aulas nas segundas-feiras a noite, no IFMS de Aquidauana.

Quem pode se inscrever
Para participar da seleção, o candidato deve ter concluído o ensino médio até a data da matrícula, prevista para o início de 2026. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela Página do Candidato na Central de Seleção.

Processo seletivo
A seleção será realizada por sorteio eletrônico no dia 8 de janeiro. O resultado preliminar será divulgado em 13 de janeiro, e o final, no dia 19.
As matrículas da primeira chamada ocorrerão de 20 de janeiro a 2 de fevereiro, de forma totalmente on-line. As aulas terão início em março de 2026.

Informações
Dúvidas em Aquidauana podem ser enviadas para o contato (67) 99819-5377 - Whatsapp.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Prefeitura de Aquidauana assinará ordem de serviço para novo CMEI no Bairro Alto

Ação educativa

Aquidauana lança campanha de fim de ano contra álcool ao volante

Autoestima

Amigos do Gaúna 60+ celebram superação e companheirismo em confraternização anual

O primeiro jogo contou com 17 participantes; hoje, o time já reúne 42 atletas ativos

Alimentação segura

Aquidauana entrega kits de hortifrútis a famílias indígenas da Aldeia Urbana Tico Lipu

Publicidade

40 alunos

Bombeiros do Amanhã encerra ano letivo com formatura em Aquidauana

ÚLTIMAS

Anastácio

Mulher tem fratura exposta após acidente de moto em Anastácio

Equipe do SAMU realizou atendimento no local prestando os primeiros socorros

Alerta

Sistema de Cadastro Único ficará indisponível para manutenção em Anastácio

Os atendimentos e o processamento regular retornarão ao normal a partir da próxima segunda-feira, dia 15

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo