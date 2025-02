IFMS de Aquidauana oferta 13 vagas para cursos de graduação

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana está com inscrições abertas para dois processos seletivos que oferecem 13 vagas gratuitas em cursos de graduação. As oportunidades são voltadas para portadores de diploma, transferências interna e externa, reingresso e preenchimento de vagas não ocupadas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).



Vagas remanescentes do Sisu



O Edital nº 010/2025 busca preencher as vagas não ocupadas no processo seletivo via Sisu. Os candidatos serão classificados com base na maior nota obtida no Enem entre 2015 e 2024.



Inscrições gratuitas até 20 de fevereiro, na Central de Seleção do IFMS.

Resultados: Preliminar em 22 de fevereiro e final em 26 de fevereiro.



Caso as vagas não sejam totalmente preenchidas, haverá uma nova etapa de seleção, chamada de vagas residuais, aberta para candidatos que tenham apenas o ensino médio completo.



Transferências, reingresso e portadores de diploma



O Edital nº 011/2025 disponibiliza vagas para quem deseja ingressar no IFMS de Aquidauana por meio de diferentes modalidades:



Portador de diploma: para quem já concluiu uma graduação e quer iniciar um novo curso.



Reingresso: para estudantes do IFMS que abandonaram um curso no mesmo campus e querem retomá-lo. O abandono deve ter ocorrido há, no máximo, cinco anos e o candidato não pode ter utilizado essa modalidade anteriormente.



Transferência externa: para estudantes de outras instituições (públicas ou privadas) que desejam migrar para o IFMS.



Transferência interna: para estudantes do próprio IFMS que querem mudar de curso dentro do campus de Aquidauana.



Inscrições gratuitas até 16 de fevereiro, pela Central de Seleção do IFMS.

Resultados: Preliminar em 24 de fevereiro e final em 28 de fevereiro.



A seleção será feita pela coordenação do curso, que analisará a documentação dos candidatos e classificará conforme os critérios estabelecidos.

Oportunidade para Aquidauana



As vagas representam uma oportunidade para moradores de Aquidauana e região que desejam ingressar em uma graduação gratuita e de qualidade. Os cursos do IFMS são reconhecidos pelo MEC e contam com estrutura moderna para ensino e pesquisa.



Para mais informações e acesso aos editais, os interessados devem acessar a Central de Seleção do IFMS.