IFMS de Aquidauana oferta 40 vagas para Especialização em Docência

Estão abertas as inscrições para as seleções de ingresso em cursos de pós-graduação lato sensu ofertados gratuitamente pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), com início das aulas previsto para o 2º semestre letivo. São ofertadas 40 vagas para a especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica no IFMS de Aquidauana.

Os interessados devem ter o diploma de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), em qualquer área de formação.

Metade das vagas é destinada ao público externo, e os outros 50% a servidores do IFMS.

O curso é desenvolvido em regime modular, com duração de 12 a 18 meses, e aulas presenciais nos campi da instituição.

A especialização visa preparar os profissionais para atuarem criticamente na educação a partir da ciência, tecnologia, trabalho e diversidade cultural.