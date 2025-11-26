Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 17:10

Educação

IFMS de Aquidauana promove evento de cultura geek neste sábado

A programação acontece das 9h às 19h, no espaço do campus

Da redação

Publicado em 26/11/2025 às 11:59

IFMS - Campus Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Aquidauana, realiza neste sábado (29) o GIF – Geek Fest IF, evento dedicado à cultura geek e aberto ao público. A programação acontece das 9h às 19h, no espaço do campus, reunindo atividades voltadas a fãs de jogos, tecnologia, cultura pop, RPG, quadrinhos e outras expressões do universo geek.

O encontro busca integrar estudantes, comunidade externa e admiradores da cultura geek em um dia de imersão temática, troca de experiências e atividades diversas. A iniciativa também tem caráter cultural e educativo, promovendo interação e valorização de diferentes linguagens artísticas e tecnológicas.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://www.even3.com.br/gif-geek-fest-ifms-campus-aquidauana-655788/

O IFMS convida a comunidade a participar e destaca que o evento é uma oportunidade para fortalecer a cena geek local e incentivar a criatividade e o engajamento dos jovens.

