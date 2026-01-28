IFMS divulga lista de aprovados para o curso Técnico em Logística EaD

IFMS de Aquidauana / Divulgação

A instituição torna público o resultado final e a primeira chamada para matrícula do Processo Seletivo para ingresso em cursos técnicos subsequentes, na modalidade Educação a Distância (EaD – semipresencial), com oferta para o primeiro semestre de 2026.

Os(as) candidatos(as) aptos(as) à matrícula e convocados(as) na primeira chamada devem ficar atentos(as): o prazo para matrícula vai até o dia 2 de fevereiro de 2026. Após essa data, os candidatos que não realizarem o procedimento perderão o direito à vaga, conforme previsto em edital.

Nesta chamada, está sendo ofertado o curso de Técnico em Logística, no período noturno, com 20 vagas disponíveis. As aulas ocorrerão de forma semipresencial, com atividades a distância e encontros presenciais às segundas-feiras, no período noturno. O início das aulas está previsto para 16 de março de 2026.

A instituição reforça a importância de que os(as) convocados(as) consultem atentamente as orientações sobre documentação e procedimentos de matrícula, disponíveis nos canais oficiais, garantindo o cumprimento de todas as etapas dentro do prazo estabelecido. Confira a relação: