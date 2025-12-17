IFMS divulga resultado final do Processo Seletivo 2026 para cursos técnicos

A lista com a classificação dos candidatos está disponível para consulta no site oficial da instituição
Unidade IFMS / IFMS
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou, por meio do Edital nº 58.14/2025, o resultado final do Processo Seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ofertados em 2026. A lista com a classificação dos candidatos está disponível para consulta no site oficial da instituição.
A seleção contempla vagas em diferentes campi, cursos e turnos, com a classificação organizada de forma decrescente pela pontuação final obtida pelos participantes. Em caso de empate, foram aplicados critérios de desempate estabelecidos no edital original, priorizando, sucessivamente: maior nota em Matemática, em Língua Portuguesa, em Conhecimentos Gerais, maior idade do candidato e, por fim, a ordem crescente do número de inscrição.
De acordo com o cronograma divulgado, a primeira chamada para matrícula será publicada no dia 18 de dezembro de 2025. A convocação observará a classificação geral dos candidatos, incluindo aqueles que concorreram por ampla concorrência e os que optaram pelas vagas reservadas por políticas de cotas, conforme as regras estabelecidas no Edital 58/2025.
O resultado pode ser consultado pelos candidatos e interessados no endereço eletrônico do IFMS:
A publicação marca a etapa final do processo seletivo, que oferece formação técnica de nível médio integrada ao ensino regular em diversas áreas, reforçando a atuação do IFMS na oferta de educação profissional pública e gratuita em Mato Grosso do Sul.
