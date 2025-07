IFMS em Aquidauana encerra inscrições para cursos técnicos gratuitos no dia 10

Unidade IFMS / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe até o dia 10 de julho, quinta-feira, as inscrições para os processos seletivos que oferecem 150 vagas em cursos técnicos gratuitos e presenciais voltados a jovens e adultos. As oportunidades estão distribuídas nos municípios de Aquidauana, Coxim e Jardim, com início das aulas no 2º semestre letivo, no período noturno.



As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS. Candidatos que não tiverem acesso à internet podem buscar atendimento presencial na Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde o curso é ofertado. Endereços e horários de atendimento estão disponíveis no site do IFMS.



Confira as vagas ofertadas por modalidade:



Técnico Subsequente ao Ensino Médio (Edital nº 65/2024)

Nessa modalidade, o estudante cursa apenas as disciplinas do curso técnico, sendo necessário ter concluído o ensino médio.



Aquidauana: Edificações | 30 vagas | Duração: 2 anos



Técnico Integrado - Educação de Jovens e Adultos (Proeja) (Edital nº 66/2024)

Nessa modalidade, o estudante cursa as disciplinas do ensino médio junto com a formação técnica, devendo ter o ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos.



Coxim: Manutenção e Suporte em Informática | 40 vagas | Duração: 2 anos



Jardim: Edificações | 40 vagas | Duração: 2 anos



Jardim: Informática para Internet | 40 vagas | Duração: 3 anos



O IFMS reserva 50% das vagas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou médio em escolas públicas, além de pretos, pardos, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. Ao se inscrever, o candidato pode escolher entre a ampla concorrência ou o sistema de cotas.



Processo seletivo

A seleção será realizada por sorteio eletrônico, previsto para 18 de julho, com transmissão ao vivo pelo canal do IFMS no YouTube. Os resultados preliminar e final serão divulgados nos dias 22 e 25 de julho, respectivamente. As matrículas deverão ser feitas entre 28 de julho e 1º de agosto, e o início das aulas está programado para 13 de agosto.



Pé-de-Meia

Os estudantes aprovados na modalidade Proeja poderão ter acesso ao programa Pé-de-Meia, incentivo financeiro do Governo Federal destinado a alunos com renda per capita familiar de até meio salário mínimo e inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) realizada antes de 7 de fevereiro de 2025. Quem realizar o cadastro após essa data poderá receber o benefício a partir de 2026.



Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: processoseletivo@ifms.edu.br.

