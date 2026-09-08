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Ensino técnico integrado

IFMS encerra inscrições para 160 vagas em Aquidauana nesta terça

Estudantes poderão cursar ensino médio e formação técnica ao mesmo tempo; taxa de inscrição deve ser paga até quarta-feira

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/09/2026 às 07:54

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Campus de Aquidauana do IFMS / Divulgação

Terminam nesta terça-feira (08) as inscrições para o Exame de Seleção 2027 do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). Em Aquidauana, são oferecidas 160 vagas gratuitas para os cursos técnicos integrados em Edificações e Informática, distribuídas entre os períodos matutino e vespertino.

Ao todo, o processo seletivo disponibiliza 2.270 vagas em 12 municípios do estado, com 11 opções de cursos: Administração, Agropecuária, Alimentos, Agricultura, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica e Metalurgia.

Na modalidade técnico integrado, o estudante cursa o ensino médio e a formação técnica simultaneamente. Os cursos são presenciais e têm duração de três anos.

No Campus Aquidauana, a oferta é composta por:

- Edificações: 40 vagas no período matutino e 40 no vespertino;
- Informática: 40 vagas no período matutino e 40 no vespertino.

Além de Aquidauana, há vagas em Amambai, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS.

Para participar, é necessário ter concluído o 9º ano do ensino fundamental até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro do próximo ano, além de possuir CPF (Cadastro de Pessoa Física) em nome próprio.

Quem não possui acesso à internet pode utilizar computadores disponibilizados na Cerel (Central de Relacionamento) dos campi do IFMS ou nos Centros de Referência de Amambai e Paranaíba, durante o horário de funcionamento das unidades.

A taxa de inscrição é de R$ 20,00 e poderá ser paga até esta quarta-feira (09), por meio do PagTesouro, via Pix, cartão de crédito ou boleto. O candidato que não efetuar o pagamento não poderá realizar a prova.

O IFMS divulgou no dia 31 de agosto o resultado final dos pedidos de isenção. Quem teve a solicitação indeferida (negada) também precisa pagar a taxa dentro do prazo para participar da seleção.

Sistema de cotas

Metade das vagas ofertadas no Exame de Seleção 2027 é destinada a estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas ou escolas comunitárias conveniadas com o poder público que atuem na educação do campo.

As vagas reservadas são distribuídas entre candidatos com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e aqueles com qualquer faixa de renda. Dentro desses grupos também há reserva para candidatos negros, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

A classificação será feita conforme a nota obtida na prova, observados os critérios de desempate.

Prova

O Exame de Seleção será aplicado no dia 27 de setembro, domingo, nos 12 municípios participantes. A prova terá 30 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Matemática e 10 de Ciências da Natureza.

O conteúdo programático está disponível no Anexo X do Edital nº 54/2026, publicado na Central de Seleção do IFMS.

As informações resumidas sobre o processo seletivo, além de provas e gabaritos de edições anteriores, podem ser consultadas no hotsite do Exame de Seleção 2027.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br ou pelo WhatsApp (67) 98164-2254.

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