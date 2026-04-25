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IFMS entrega quase 200 óculos a estudantes em Aquidauana

A iniciativa, promovida pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul com apoio da senadora Soraya Thronicke, tem como objetivo ampliar o acesso à saúde visual entre crianças e adolescentes da rede pública

Redação

Publicado em 25/04/2026 às 09:42

Atualizado em 25/04/2026 às 09:46

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O Pantaneiro

Aquidauana recebeu, nesta quinta-feira (23), mais uma etapa do projeto Projeto Olhos que Inspiram, que resultou na entrega de quase 200 óculos para estudantes da rede pública. A cerimônia foi realizada no IFMS Campus Aquidauana e contou com a presença de representantes de diversas unidades escolares do município.

Participaram do evento alunos e equipes das escolas Escola Marechal Deodoro da Fonseca, Escola Municipal Professora Guilhermina da Silva e do próprio IFMS, reforçando a integração entre as instituições de ensino em prol da saúde e do desenvolvimento educacional dos estudantes.

A iniciativa, promovida pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul com apoio da senadora Soraya Thronicke, tem como objetivo ampliar o acesso à saúde visual entre crianças e adolescentes da rede pública. O projeto oferece desde a triagem inicial até consultas com especialistas e, quando necessário, a entrega gratuita de óculos de grau.

Desde o início das ações em Aquidauana, estudantes passaram por avaliações de acuidade visual e exames oftalmológicos completos. Aqueles que apresentaram dificuldades de visão receberam a prescrição adequada e, agora, os óculos que irão contribuir diretamente para o melhor desempenho em sala de aula.

A entrega dos equipamentos marca um importante avanço para a educação no município, já que problemas de visão não diagnosticados podem afetar significativamente o aprendizado. A expectativa é de que o projeto continue beneficiando novos alunos, garantindo melhores condições de estudo e qualidade de vida.

A ação reforça a importância de parcerias entre instituições públicas e representantes políticos para levar serviços essenciais à população, especialmente na área da saúde preventiva.

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